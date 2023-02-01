Оккупанты вербуют в Мелитополе заключенных для своих ЧВК

Главное: По словам мэра Мелитополя, в город приезжают надзиратели и ходят по тюрьмам. Они пытаются найти там людей для своих ЧВК.

Детали: Во временно оккупированном Мелитополе россияне для того, чтобы восполнить потери личного состава, прибегают к вербовке украинских заключенных. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

«В Мелитополь приезжают надзиратели и ходят по тюрьмам. Они пытаются найти там людей для своих ЧВК», — отметил мэр.

Федоров также рассказал, что за время оккупации в тюрьму попали около тысячи жителей города.

«Некоторые жители сидят на подвале уже от 6 до 11 месяцев. Часть из них принудительно отправили на копание окопов. Некоторых приговорили к пожизненному заключению. В Мелитополе есть не менее 5 пыточных для пленных», — добавил чиновник.

В тему: Россия нашла новое применение для заключенных в войне с Украиной.