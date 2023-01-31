Стало известно, что будет с ценами на нефть в ближайшие годы

Главное: Цены на нефть будут падать. В этом уверены эксперты МВФ.

Детали: В МВФ говорят, что в ближайшие два года цены на нефть будут падать. Об этом сказано в отчете World Economic Outlook.

Сообщается, что в 2023-м году они снизятся на 16,2%, а в 2024-м на 7,1%.

Ожидается, что средняя цена Brent, Dubai Fateh и West Texas Intermediate составит 81,13 долларов за баррель в этом году и 75,36 долларов в следующем.

Информируется также, что неэнергетическое сырье в 2023-м году подешевеет на 6,3%, а в 2024-м году снизится в цене на 0,4%.

В тему: Мировой экономике предрекли рост, несмотря на войну в Украине.