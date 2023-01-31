Мировой экономике предрекли рост, несмотря на войну в Украине

Главное: Мировая экономика будет расти, несмотря на войну в Украине.

Детали: В МВФ скорректировали свой прогноз по росту мировой экономики. Он стал более оптимистичным.

Об этом говорится в отчете World Economic Outlook.

Так, прогноз по росту ВВП на 2023-й год был улучшен по сравнению с октябрем с 2,7 до 2,9%.

Отмечается, что в 2022-м году ожидается рост на 3,4% (было 3,2%).

Информируется, что в 2024-м году мировая экономика вырастет на 3,1%. Исторический средний показатель в XXI веке составляет рост на 3,8%.

Эксперты сообщают: «Экономический рост оказался на удивление устойчивым в третьем квартале прошлого года благодаря сильным рынкам труда, устойчивому потреблению домохозяйств и бизнес-инвестициям, а также лучшей, чем ожидалось, адаптации к энергетическому кризису в Европе».

Подчеркивается, что общая инфляция в настоящее время снижается в большинстве стран, даже несмотря на то, что базовая инфляция, которая исключает более волатильные цены на энергоносители и продукты питания, еще не достигла пика во многих странах.

Специалисты предрекают, что глобальная инфляция снизится с 8,8% в прошлом году до 6,6% в нынешнем и 4,3% в следующем году, что все еще превышает допандемический уровень, составлявший 3,5%.

Аналитики отмечают, что открытие Китая прокладывает путь к быстрому восстановлению активности: «Глобальные финансовые условия улучшились, поскольку инфляционное давление начало снижаться. Это, а также ослабление доллара США по сравнению с его ноябрьским максимумом, принесли небольшое облегчение странам с формирующимся рынком и развивающимся странам».

Резюмируется: «Эскалация войны в Украине остается серьезной угрозой глобальной стабильности, которая может дестабилизировать энергетические или продовольственные рынки и еще больше раздробить мировую экономику».

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