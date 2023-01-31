Ночью Киев знатно замело снегом – жителей города попытались успокоить

Главное: Снег выпал в Киеве. Город расчищают.

Детали: В ночь на вторник, 31 января, в Киеве прошел сильный снегопад. О борьбе с его последствиями рассказал мэр Виталий Кличко.

Отмечается, что еще со вчерашнего вечера коммунальные службы города обрабатывают улицы противогололедными средствами.

Градоначальник сообщил: «В течение ночи работали 302 единицы техники «Киевавтодора». На семь часов утра все магистральные и улицы районного значения убраны для безопасного проезда транспорта».

Информируется, что дворы и балансовые территории с утра убирают работники управляющих компаний и зеленстроев.

Известно, что для борьбы с ликвидацией последствий непогоды на улицы украинской столицы выведено 95 единиц коммунальной спецтехники. Работают более 3,5 тысячи коммунальщиков. Остановки общественного транспорта, тротуары, велодорожки интенсивно обрабатываются противогололедными средствами.

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