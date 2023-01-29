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Новости > В Киеве УПЦ передала нуждающимся продуктовые наборы

В Киеве УПЦ передала нуждающимся продуктовые наборы

Александра Кудрявцева
29.01.23 15:05
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В Киеве УПЦ передала нуждающимся продуктовые наборы
Главное: В столице Социальный отдел Украинской Православной Церкви передал 100 продуктовых наборов для переселенцев.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм «Церква допомагає», сотрудники Отдела по социально-гуманитарным вопросам Украинской Православной Церкви передали гуманитарную помощь переселенцам и социально незащищенным слоям населения.
 
«Традиционная суботняя раздача состоялась в Центре гуманитарной и социальной помощи УПЦ, который находится на территории строящегося Кафедрального собора УПЦ, недалеко от метро Лыбидская, по адресу Железнодорожное шоссе, 3. Были переданы 100 гуманитарных наборов, в которые вошли продукты и бытовая химия», — поделились в пресс-службе Социального отдела.
 
В тему: В столице УПЦ раздала обеды и продукты питания бездомным и нуждающимся.

Тэги: Киев, гуманитарная помощь, переселенцы, УПЦ

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