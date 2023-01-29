В Киеве УПЦ передала нуждающимся продуктовые наборы

Снова разгорается конфликт Зеленского и Залужного?
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 126 160 солдат
Израиль & Иран: война отменяется
Израиль атаковал Иран. На Ближнем Востоке начинается большая война?
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 125 510 солдат
Стала известна новая ориентировочная дата боя Усик — Фьюри
В Украине появятся новые автомобильные номера
Воздушные силы анонсировали создание в Украине сети универсальных аэродромов
ЕС на полгода прoдлил санкции против России
МВФ может выделить Украине очень большие деньги
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 124 710 солдат