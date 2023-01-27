Воздушные силы анонсировали создание в Украине сети универсальных аэродромов

Главное: В Украине разрабатывают сеть универсальных аэродромов. В будущем военные аэродромы могут стать местами совместного базирования для гражданской и боевой авиации.

Детали: В Украине уже начали разрабатывать универсальную сеть аэродромов для гражданских и военных самолетов. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга 27 января.

По его словам, Украине нужно разработать и построить аэродромную сеть перед тем, как перейти на современную военную авиацию, в частности, истребители. Соответствующая работа уже началась.

«Кроме того, нужно готовить аэродромную инфраструктуру для того, чтобы пилоты могли садиться безопасно на взлетно-посадочные полосы. В этом вопросе уже работа ведется в разных регионах Украины. Подключены, в частности, и Министерство обороны, и Министерство инфраструктуры, и другие профильные ведомства для того, чтобы помочь нам сделать аэродромную сеть», — рассказал Игнат.

Он отметил, что в будущем военные аэродромы могут стать местами совместного базирования для гражданской и боевой авиации.

«Такая практика уже в мире есть. Это могло бы стать еще одним толчком Украины к цивилизованному миру. Украинцы могли бы начать перелеты внутри страны», — заявил спикер Воздушных сил.

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