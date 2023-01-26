Шольц прокомментировал решение о поставках в Украину танков Leopard

Главное: Олаф Шольц назвал решение предоставить Украине танки Leopard очень четким сигналом Путину. По словам канцлера Германии, империалистическая война Кремля не будет успешной.

Детали: Глава Кремля Владимир Путин готовится к долгой войне, однако ему не стоит рассчитывать, что поддержка Западом Украины ослабнет. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в эфире ZDF.

Он назвал решение предоставить Украине танки Leopard очень четким сигналом Путину.

«Это очень четкое послание Путину, что его империалистическая война не будет успешной, потому что мы будем поддерживать Украину вместе, не давая себя разделить — и в то же время всегда будем следить за тем, чтобы не стать стороной в войне», — отметил Шольц.

По его словам, между Россией и НАТО не должно быть войны. Именно поэтому он и президент США Джо Байден четко дали понять, что никакие истребители не будут доставлены или наземные войска не будут отправлены в Украину.

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