Компания IBM готовит массовое сокращение сотрудников

Главное: Компания IBM сокращает сотрудников. 3,9 тысяч человек.

Детали: Американская компания International Business Machines собирается сократить штат сотрудников на 1,5%. Это 3,9 тысяч человек, пишет издание Bloomberg, ссылаясь на финансового директора Джеймса Кавано.

Как информируется, сокращения сосредоточатся на работниках, оставшихся после выделения из IBM компаний Kyndryl и Watson Health, и обойдутся примерно в триста миллионов долларов.

Сейчас число сотрудников компании составляет 260 тысяч человек.

Подчеркивается, что IBM продолжит наем сотрудников в секторах с более высокими темпами роста.

Известно, что по итогам 2022-го года чистая прибыль компании упала в три с половиной раза, до 1,6 миллиарда долларов, зато выручка выросла на 5,5% и составила 60,5 миллиарда долларов.

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