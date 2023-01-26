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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Камбоджа… отказалась отправлять свои войска в Украину

Камбоджа… отказалась отправлять свои войска в Украину

Александр Панько
26.01.23 09:52
104
Камбоджа… отказалась отправлять свои войска в Украину

Главное: Камбоджа отказалась помогать Украине в войне. Говорят, нет такой возможности.

Детали: Премьер-министр Камбоджи Хун Сен заговорил о войне в Украине. Он объяснил, почему его страна не помогает Киеву, пишет издание Khmer Times.

Чиновник отметил: «Камбоджа не оказывала никакой военной поддержки Украине. Камбоджа не имеет возможности сделать это. Техническая помощь Камбоджи украинским саперам — это чисто гуманитарная акция».

Он сказал: «Камбоджа рада приветствовать любые страны, желающие пройти обучение по разминированию в Камбодже, в том числе и Россию. Наша страна уже проводила подобное обучение по разминированию для колумбийских офицеров».

Политик резюмировал: «Камбоджа не отправляла в Украину ни войска, ни инструкторов по разминированию, то, что мы сделали, сделано исключительно по гуманитарным причинам».

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 123 860 солдат.

Тэги: Украина, Россия, политика, война, Камбоджа

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