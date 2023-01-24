Премию «Оскар» может получить… российский фильм

Главное: Российский короткометражный фильм «Выход» может получить премию «Оскар». Его сняли якуты.

Детали: Документальный короткометражный фильм «Выход» российских режиссеров из Якутии Евгении и Максима Арбугаевых может получить премию «Оскар» 2023-го года. Об этом сообщают организаторы.

Информируется, что короткометражка будет бороться с фильмами «Заклинатель слонов», «Как измерить год», «Эффект Марты Митчел» и «Странник у ворот».

Вручение награды пройдет в театре «Долби» 12 марта.

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