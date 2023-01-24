Зеленский заверил, что Украина даже не думает о нападении на Беларусь

Главное: Украина не будет нападать на Беларусь. В этом заверил Владимир Зеленский.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что наша страна не собирается нападать на Беларусь. Об этом он сказал на брифинге.

Политик отметил: «Мы не собирались и не собираемся нападать на Беларусь».

Глава государства добавил: «И это главный сигнал от всего украинского народа белорусскому народу. Для нас важно, чтобы Беларусь не потеряла свою независимость и, несмотря ни на какое влияние кого-либо, не вступила в эту совершенно позорную войну».

Кроме этого Владимир Зеленский прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что Украина якобы предлагала ему пакт о ненападении: «Все что Украина официально предлагает, вы все это слышите. Могу еще раз подтвердить: мы нападать на Беларусь не собираемся и не имеем таких намерений».

В тему: Зеленский уверен, что белорусы не хотят воевать с Украиной.