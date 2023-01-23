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Новости > Самому титулованному футболисту мира грозит 12 лет тюрьмы

Самому титулованному футболисту мира грозит 12 лет тюрьмы

Александр Панько
23.01.23 18:47
192
Самому титулованному футболисту мира грозит 12 лет тюрьмы

Главное: В Испании арестовали самого титулованного футболиста мира — бразильца Дани Алвеса. Его обвиняют в изнасиловании.

Детали: Легендарный экс-игрок «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес был арестован в Испании по громкому делу о сексуальных домогательствах, которое сейчас переквалифицировано как дело об изнасиловании.

Футболиста арестовали и доставили в суд 20 января, а там избрали временную меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога, то есть время разбирательств он проведет точно за решеткой.

Инцидент произошел 30 декабря в одном из ночных клубов Барселоны. Вероятная жертва сразу заявила об этом в полицию, но задержать футболиста смогли только после его возвращения в Испанию.

Сообщается, что Дани Алвес уже трижды дал противоречивые показания по этому делу. Сначала он сказал, что не знает девушку, обвинившую его в изнасиловании. Затем стал утверждать, что видел ее, но ничего не было.

Однако, на видео с камер наблюдения видно, что он действительно уединялся с заявительницей в туалете развлекательного заведения примерно на 15 минут.

Впоследствии Дани изменил свои показания — признал, что половой акт был, но футболист настаивает на добровольном участии девушки. Однако она утверждает, что бразилец взял ее силой и даже заставил сказать, что она его «маленькая шлюха», сообщает La Vanguardia.

«Я не знала, что за этой дверью, — думала, что там будет еще одна VIP-зона. Я сопротивлялась, но он был гораздо сильнее меня», — приводит испанское издание слова 23-летней девушки.

По версии предполагаемой жертвы, имя которой не называется, Алвес начал трогать девушку, затем поднес ее руку к своему пенису, а после увел ее в туалет.

Там он заперся с ней в кабинке, сел на унитаз, задрал ей платье и усадил на себя сверху. Затем повалил на пол и вынудил сделать ему минет. После этого бразилец ударил девушку, поднял с пола и изнасиловал.

Жертва утверждает, что когда она вышла из туалета, то в VIP-комнате оставался только одна подруга. Девушка расплакалась на выходе из клуба, это заметили сотрудники заведения и спросили, в чем дело.

Ей оказали помощь в присутствии менеджера. Они вызвали полицию и скорую помощь, которая доставила ее в больницу — там девушку обследовали на наличие биологического материала Алвеса, который мог быть доказательством изнасилования. Результаты не приводятся.

В медицинском заключении есть информация о травмах, свидетельствующих о сопротивлении.

Через два дня после предполагаемого изнасилования женщина обратилась в полицию, чтобы сообщить о случившемся. Она передала медицинское заключение, а также платье, которое было на ней в ту ночь.

Тогда полиция и начала расследование, приведшее к аресту Алвеса.

Девушка, обвинившая Дани Алвеса в изнасиловании и домогательствах, хочет, чтобы его наказали по закону, сообщает El Pais.

Судья напомнил потерпевшей, что в случае обвинительного приговора она имеет право на финансовую компенсацию за травмы и моральный ущерб, однако девушка отказалась от этого права.

По делу об изнасиловании 39-летнему футболисту грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Напомним, Дани Алвес завоевал за карьеру 46 трофеев и является самым титулованным футболистом в истории. В составе сборной Бразилии Алвес выступил на ЧМ-2022 в Катаре, где дошел до 1/4 финала.

В ходе карьеры защитник также играл за «Севилью», «Ювентус», ПСЖ и «Сан-Паулу». Он покинул «Барселону» в конце прошлого сезона. В 2022 году футболист заключил контракт с мексиканским клубом «Пумас».

После того, как Алвеса обвинили в изнасиловании мексиканский «Пумас» разорвал с ним контракт.

В тему: Бывший нападающий сборной Бразилии может сесть в тюрьму за изнасилование.

Тэги: футбол, изнасилование, тюрьма, спорт, Дани Алвес

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