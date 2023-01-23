В Кремле мерещатся угрозы со стороны США в адрес «друзей» России

Главное: Лавров заявил, что США «переходят все границы». Речь якобы идет об угрозах крупным государствам, которые представляют великие тысячелетние цивилизации, утверждает глава МИД РФ.

Детали: Власти США переходят все границы, якобы угрожая другим государствам из-за сотрудничества с Россией. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Претории с главой МИД ЮАР Наледи Пандор в понедельник, 23 января.

«США публично заявляют, что те, кто сотрудничает с Россией, пожалеют. Угрожая и оказывая давление, США, да и англичане тоже, переходят все красные линии», — пожаловался Лавров.

Он утверждает, что США «ничем не гнушаются», угрожая, в том числе, политическим деятелям, имеющим счета в американских банках, а также тем из них, чьи дети учатся в американских университетах.

«Они (американцы) грозят крупным государствам, которые представляют великие тысячелетние цивилизации, и игнорируют, что у этих народов есть национальная гордость», — отметил министр.

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