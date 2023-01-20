Известный голливудский актер пойдет под суд за убийство украинки

Главное: Алека Болдуина будут судить за непреднамеренное убийство украинки. Американский актер случайно застрелил оператора родом из Украины Галину Хатчинс и ранил режиссера картины Джоэла Соуза.

Детали: Голливудский актер Алек Болдуин предстанет перед судом за непреднамеренное убийство кинооператора из Украины Галины Хатчинс, которая погибла в октябре 2021 года на съемках фильма Ржавчина. Об этом сообщает ВВС.

Ханне Гутьеррез Рид, оружейнику фильма, также будет предъявлено обвинение.

«Актер и продюсер Алек Болдуин и эксперт по оружию Ханна Гутьеррез-Рид встретятся с исками по двум статьям о непреднамеренном убийстве. После тщательного исследования дела я постановила, что доказательств достаточно. На мой взгляд, никто не выше закона и каждый заслуживает справедливости», — отметила прокурор города Санта-Фе в штате Нью-Мексико Мэри Кармак-Алтвис.

Она объявила, что иск им будет, выдвинут до конца января. Обоим грозит до 18 месяцев тюремного заключения и штраф в размере 5000 долларов, если они будут признаны виновными.

В тему: В октябре 2021 года актер Алек Болдуин убил оператора на съемках фильма. Также он ранил режиссера.