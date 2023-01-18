Стало известно, кто будет исполнять обязанности министра внутренних дел

Главное: Игорь Клименко назначен замминистра внутренних дел — главой Национальной полиции Украины. Он временно будет исполнять обязанности министра внутренних дел.

Детали: Кабинет министров Украины назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел — главой Национальной полиции Украины. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль в Telegram.

«Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел — главой Национальной полиции Украины. И возложил на него исполнение обязанностей министра внутренних дел», — написал он.

Премьер добавил, что после обсуждения с Верховной радой будет представлено назначение нового руководителя ведомства.

«Министерство внутренних дел — одно из ключевых звеньев безопасности нашей страны, поэтому задействованы необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость всеми процессами», — подчеркнул Шмыгаль.

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