На Волыни и Ровенщине верующие УПЦ собрали 128 тыс грн для ВСУ

Главное: Во Владимир-Волынской епархии Украинской Православной Церкви собрали около 80 тысяч гривен на тепловизор для защитников Украины.

Колядки и рождественские песнопения исполняли хоровые коллективы: хор Георгиевского храма поселка Голобы; хор Рождественско-Богородичного храма села Нужель; хор Евстафиевского храма села Поповичи; хор паломников во главе с братом Василием; коллектив учителей Голобской музыкальной школы; детский ансамбль «Дударик»; ансамбль «Дударик».

Во время концерта провели благотворительную ярмарку, на которой удалось собрать 78608 грн. Эти средства будут направлены на покупку тепловизора для ВСУ.

В Ровенской епархии УПЦ прихожане двух храмов пожертвовали 48 тысяч гривен для воинов-односельчан, которые на передовой защищают Украину.

«К настоятелю Рождество-Богородичного храма Новая Мощаница протоиерею Игорю Гнатышину обратился воин, приехавший на несколько дней отпуска домой. Защитник вывозит раненых и убитых с поля боя под Бахмутом. Автомобиль, на котором он это делает, подвергается регулярным обстрелам и требует ремонта. Священник озвучил проблему в храме, верующие отозвались и собрали 14 тысяч гривен. 34 тысячи гривен собрали на колядках верующие Рождество-Богородичного храма села Билашев. Эти средства передали семьям воинов-односельчан, которые несут службу на передовой», — говорится в сообщении епархии.