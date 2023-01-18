На Волыни и Ровенщине верующие УПЦ собрали 128 тыс грн для ВСУ

Стало известно, кто будет исполнять обязанности министра внутренних дел
Вертолет рухнувший сегодня в Броварах имел ряд «врожденных» проблем и был уже б/у
За сутки ВСУ уничтожили более 800 солдат противника
КМУ официально подтвердил гибель главы МВД Монастырского, его зама Енина и госсекретаря Лубковича
Украина получит еще одну батарею системы Patriot
Одна из версий крушения вертолета в Броварах - диверсия
В результате крушения вертолета в Броварах погибли 3 детей, руководитель МВД Монастырский и его зам <обновлено>
Возле детского сада в Броварах рухнул вертолет. Есть погибшие
Новым министром обороны Германии стал «пророссийский» Борис Писториус
Военнообязанным украинцам запретили покидать место жительства без разрешения военкома