Глава Евросовета поддержал поставки танков Украине

Главное: Украина испытывает срочную потребность в большем количестве вооружений, отметил Шарль Мишель. Он поддерживает передачу нашей стране танков.

Детали: Председатель Европейского совета Шарль Мишель поддерживает планы поставок танков Украине. Об этом он сказал на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, сообщает Интерфакс-Украина.

«Украина испытывает срочную потребность в большем количестве вооружений. Я лично за поставки танков Украине», — заявил Мишель.

Он заверил, что Евросоюз будет помогать Украине «столько, сколько понадобится».

«Мы продолжим помогать Украине в военном плане, и мы увеличим возможности Европейского фонда мира», — пообещал глава Евросовета.

В тему: «Леопардовая коалиция» намерена «взбодрить немцев» перед Рамштайном.