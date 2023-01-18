Вертолет рухнувший сегодня в Броварах имел ряд «врожденных» проблем и был уже б/у

Главное: У вертолета, упавшего сегодня в Броварах (модель Super Puma EC225) был ряд «врождённых» технических проблем

Детали: Появились интересные детали о самом вертолете, упавшем сегодня в Броварах: у модели Super Puma EC225 был ряд «врождённых» технических проблем. После нескольких авиакатастроф в европейских странах было обнаружено, что эти еврокоптеры иногда теряют в полете несущий винт и страдают «потенциально катастрофическим сбоем в конструкции».

В коробке была обнаружена проблема, связанная с повреждением подшипников. Модели Super Puma EC225 LP и AS332 L2 даже получали временный запрет на полеты из-за того, что коробка передач разрабатывалась для вертолетов весом до 7 тонн, а стала применяться в моделях тяжелее — 11 тонн.

К 2017 году запрет на полеты «Суперпумы» во многих странах был снят, поскольку производитель нашел способ устранить неисправность.

Украину снабжали вертолетами не новыми, а после использованными. Правда, они были капитально отремонтированы и модернизированы.