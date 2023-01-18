Путин сделал очередное циничное заявление о войне в Украине

Главное: Путин заявил, что своими действиями в Украине он якобы пытается прекратить войну. И добавил, что Донбасс — исторические территории России.

Детали: Президент РФ Владимир Путин заявил, что якобы пытается прекратить войну против Украины. Об этом говорится в заявлении Путина, которое цитируют российские пропагандистские каналы.

Он отметил, что на Донбассе боевые действия не прекращались с 2014 года.

«Все, что мы делаем сегодня, в том числе и „специальная военная операция“, — это, как я уже многократно говорил, попытка прекратить эту войну и защитить наших людей, которые на этих территориях проживают. Это наши исторические территории», — сказал он.

Путин также цинично заявил, что РФ якобы сделала все возможное для урегулирования ситуации вокруг Донбасса мирными средствами.

«Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как сейчас выяснилось, нас просто водили за нос, обманывали... Мы сделали все возможное, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидным, что это по определению было невозможно», — сказал диктатор.

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