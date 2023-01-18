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Новости > Почти 5 млн украинцев сидят без работы

Почти 5 млн украинцев сидят без работы

Автор: «Фраза»
18.01.23 14:57
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Почти 5 млн украинцев сидят без работы

Главное: Уровень безработицы в Украине достиг 30%. Министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что 4,7 млн украинцев находятся в поиске работы и не могут ее найти.

Детали: В Украине уровень безработицы составляет около 30%. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Укринформ.

«Национальный банк Украины оценивает уровень безработицы в 30%. Это означает, что 4,7 млн украинцев находятся в поиске работы и не могут ее найти. Эти цифры состоят из 2,7 млн человек за пределами Украины, которые хотят вернуться сейчас и начать работать, и 2 млн — внутри страны», — сказала Свириденко.

Отмечается, очень значительным вызовом является выезд за границу миллионов украинцев, которые были активно вовлечены в украинскую экономику.

Министр уверяет, что власти пытаются стимулировать граждан к работе и участвовать в начальном этапе восстановления страны, в частности, на это направлена программа Армия восстановления.

В тему: В Украине резко снизилось число безработных.

Тэги: общество, безработица, работа, новости Украины

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