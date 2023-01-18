В Кремле исключили переговоры с Зеленским

Главное: Россия готова ответить на серьезные предложения по переговорам с Украиной. Но пока таких не получала, утверждает глава МИД РФ.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский выдвигает якобы «несуразные» мирные инициативы для завершения войны. О переговорах не может идти речи. Об этом в среду, 18 января, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

«Сам Зеленский выдвигает совершенно несуразные инициативы, план из десяти пунктов, где навалено все что можно — продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние Российской Федерации, трибунал, осуждение», — перечислил министр.

Лавров подчеркнул, что о переговорах с Зеленским не может идти речи.

«Хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством», — заявил он.

По его словам, Россия готова ответить на серьезные предложения по переговорам с Украиной, но пока таких не получала.

Также Лавров утверждает, что якобы Запад не дает Украине самой принимать решения.

«Мы слышим заклинания от Запада, что „ни слова об Украине без Украины“. На самом деле Запад решает за Украину. Они же запретили Зеленскому договорится с Россией в конце марта. Решает Запад, и решил он без Украины за Украину», — убежден глава МИД РФ.

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