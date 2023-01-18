США продолжат снабжать Украину системами ПВО для защиты от РФ, — Белый дом

Главное: США и дальше будут поставлять в Украину системы ПВО. Такое обещание Зеленскому дал лично Байден.

Детали: Президент США Джо Байден намерен выполнять обещания, которые он дал президенту Украины Владимиру Зеленскому касательно передачи всего необходимого для самозащиты, в том числе, новых системам ПВО для уничтожения российских ракет.

Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан Пьер во время видеобрифинга.

«Соединенные Штаты продолжат обеспечивать Украину тем, что ей нужно для ее самозащиты», — подчеркнула представитель администрации США.

По ее словам, об этом заявил лично Джо Байден на недавней встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, добавив, что договоренности предполагают и передачу систем противовоздушной обороны.

«Вместе с нашими союзниками и партнерами мы продолжим наши усилия, чтобы привлечь российские силы к ответственности за зверства, которые они совершили, а также за военные преступления», — добавила Жан-Пьер.

В тему: Украина получит еще одну батарею системы Patriot.