Аварийные отключения света продолжаются в Киеве и еще четырех областях

Главное: Сегодня в Киеве и четырех областях продолжаются экстренные отключения света. Жителей предупредили, что ранее составленные графики стабилизационных отключений электроэнергии пока не действуют.

Детали: В Киеве, а также в Одесской, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях 18 января продолжаются аварийные отключения света. Об этом сообщает ДТЭК.

Отмечается, что ранее составленные графики стабилизационных отключений пока не действуют.

«Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК „Укрэнерго“, другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации», — сказано в сообщении.

В тему: Назван регион с чрезвычайно высоким дефицитом электричества.