Главное: Новым министром обороны Германии назначен Борис Писториус. Он ранее критиковал санкции против России и участвовал во встречах с российскими дипломатами по развитию германо-российских отношений.

Детали: Новым министром обороны Германии назначен 62-летний Борис Писториус — опытный политик и однопартиец канцлера Олафа Шольца по Социал-демократической партии (СДПГ). Он возглавит германское оборонное ведомство после отставки Кристины Ламбрехт, которую в числе прочего критиковали за нерешительность по вопросу поставок военной техники Украине. Ожидается, что теперь Писторусу придется принимать решение в отношении отправки Киеву германских танков Leopard-2, к чему Берлин призывали многие союзники.

Как пишет Bild, в 2018 году Писториус раскритиковал западные санкции против России, говоря, что они навредят Германии и будут на руку Путину.

Он сказал в интервью Süddeutsche Zeitung: «Должна быть возможность пересмотреть санкции. Если вы не достигаете целей, вы должны спросить себя, являются ли инструменты правильными».

В конце 2016 года Писториус принял участие в раунде переговоров с важнейшими российскими дипломатами в Германии, обсудил дальнейшее развитие германо-российских отношений с на тот момент послом Владимиром Грининым и генеральным консулом Иваном Хотулевым. Согласно сообщениям прессы, Писториус способствовал созданию побратимских договорённостей между немецкими и российскими городами.

Писториус также являлся членом германо-российской группы дружбы бундесрата ФРГ, которую до своего роспуска возглавляла премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг. Швезиг использовала форум для улучшения отношений с Кремлём.

Назначение Писториуса вызвало одобрение таких людей, как профессор политологии Йоханнес Варвик и политолог Александр Рар. Варвик, зарекомендовавший себя как противник поставок оружия Украине, назвал Писториуса «хорошим выбором», а политический компас Писториуса «хорошо настроенным».

Рар напомнил, что Дорис Шрёдер-Кёпф, бывшая жена экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, состояла в отношениях с Писториусом с 2016 по 2022 год. Шрёдер считается другом Путина, из чего Рар делает вывод: «Зная о симпатиях Дорис к России, можно предположить, что Писториус, в отличие от многих немецких политиков, не питает ненависти к России».

В тему: Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт объявила, что уходит в отставку