Военнообязанным украинцам запретили покидать место жительства без разрешения военкома

Главное: Власти Киева подтвердили подлинность объявлений о мобилизации, появившихся в Киеве. Там сказано, что военнообязанные не имеют право менять место жительства (пребывания) без разрешения местного военкомата.

Детали: Власти Киева подтвердили подлинность объявлений о мобилизации, появившихся недавно в столице (в основном — в Голосеевском районе). Помимо прочего в этих объявлениях сказано, что военнообязанные не имеют право менять место жительства (пребывания) без разрешения военкомата (территориального центра комплектации).

В КГГА говорят, что это «обычная работа» районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в условиях военного положения и «не стоит воспринимать такие объявления в другом контексте».

«Все в пределах законодательства и компетенции ТЦКСП», — заявили ТСН в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

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