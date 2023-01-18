Назван регион с чрезвычайно высоким дефицитом электричества

Главное: «Укрэнерго» снизила лимиты потребления электроэнергии для Днепропетровской области. Там сохраняется чрезвычайно высокий дефицит электроэнергии.

Детали: В Днепропетровской области сохраняется чрезвычайно высокий дефицит электроэнергии из-за ракетных атак российских оккупантов по объектам энергетической инфраструктуры.

Сегодня, 17 января, государственная национальная энергетическая компания «Укрэнерго» снизила лимиты потребления для области, об этом сообщает ДТЭК в Telegram.

«В Днепропетровской области сохраняется чрезвычайно высокий дефицит электроэнергии из-за террористических атак России на энергетическую инфраструктуру», — говорится в сообщении.

Поэтому ДТЭК Днепровские электросети вынуждена соблюдать сниженные лимиты во избежание масштабных аварий в энергосистеме.

«Мы сможем вернуться к отключениям согласно стабилизационным графикам, как только ситуация в энергосистеме улучшится и снизится дефицит электроэнергии», — добавили в энергокомпании.

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