На украинских АЗС дешевеет топливо

Главное: В Украине снижаются цены на топливо. Автогаз подешевел на 11 копеек.

Детали: Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 17 января 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем немного снизились. Такие данные приводит мониторинг «Консалтинговой группы А-95».

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 50,70 гривен за литр (-0,07 гривен), на дизельное топливо — 54,36 гривен за литр (-0,09 гривен), на автогаз — 28,15 гривен за литр (-0,11 гривен).

Розничные цены в Украине:

В тему: В Украине вернули акцизы на топливо.