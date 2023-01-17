Великобритания передаст Украине самый большой пакет военной помощи, включая танки

Главное: Британия передаст Украине наиболее значительный на сегодня пакет военной помощи. В него, в частности, войдут и танки.

Детали: Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о том, что его страна передаст украинским военным наиболее значительный на сегодня пакет военной помощи. Об этом сообщает The Guardian .

По его словам, в новый пакет войдет эскадрон танков «Challenge 2» с бронированными эвакуационными и ремонтными машинами, 8 орудий AS90, в дальнейшем их количество будет увеличено (еще две батареи разных степеней готовности).

Кроме этого в список вошли:

— 100 тыс. артиллерийских снарядов;

— 100 усовершенствованных ракет;

— десятки БПЛА;

— 100 единиц бронетехники, включая БТР «Бульдог»;

— запасные части для поддержки украинских танков и бронированных машин.

«Сегодняшний пакет является „важным увеличением возможностей Украины“. Это значит, что они могут перейти от существования к изгнанию российских войск с украинской земли», — сказал Уоллес.

По его словам, Великобритания ожидает очередного наступления российских военных. Поэтому союзники Украины должны ускорить коллективные усилия, чтобы экономически и военно давить на Россию.

При этом решение о таком пакете помощи делает Великобританию первой западной страной, которая будет поставлять украинцам основные боевые танки.

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