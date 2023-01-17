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Новости > Путин утвердил увеличение российской амии до полутора миллиона

Путин утвердил увеличение российской амии до полутора миллиона

Александр Панько
17.01.23 14:57
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Путин утвердил увеличение российской амии до полутора миллиона

Главное: Путин утвердил увеличение армии РФ до 1,5 млн. Увеличение численности российской армии будет происходить на протяжении трех ближайших лет — с 2023 по 2026 год.

Детали: Президент страны-агрессора России Владимир Путин утвердил решение об увеличении армии до 1,5 млн человек до 2026 года. Об этом сообщает Минобороны РФ во вторник 17 января.

«Президентом Российской Федерации принято решение по увеличению численности Вооруженных Сил до 1,5 млн военнослужащих», — заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совещания.

Увеличение численности армии России предполагает:

— будут созданы два новых военные округа — Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск (сил) на временно оккупированных территориях.

— планируется сформировать армейский корпус в Карелии, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии ВДВ;

— планируется переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте и усилить боевую составляющую ВМФ РФ, ВКС РФ и ракетных войск стратегического назначения.

Как отмечают в Минобороны РФ, увеличение численности армии будет происходить на протяжении трех ближайших лет — с 2023 по 2026 год.

В частности, в ходе наращивания сил, в России планируют увеличить количество полигонов в военных округах и «на территориях новых субъектов Российской Федерации», организовать их подготовку за счет увеличения емкости существующих учебных центров и «создания новых».

Все изменения, как утверждается, будут финансироваться «из бюджетных ассигнований» и «в нужном объеме».

Россия вынуждена увеличить численность армии из-за прокси-войны, которую против нее якобы ведет Запад. С таким заявлением выступил спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

В частности, журналист спросили у Пескова, с чем связано решение увеличить численность вооруженных сил РФ до 1,5 млн военнослужащих.

«Связано это с той войной, которую страны коллективного Запада ведут против России», — сказал Песков.

Он уточнил, что это прокси-война, «которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой войны, правовой войны, выхода за рамки правового поля и так далее».

«С этим связаны такие меры», — добавил представитель Кремля.

В тему: В ГУР МОУ говорят, что Россия планирует создать двухмиллионную армию.

Тэги: Владимир Путин, Россия, армия, Министерство обороны России

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