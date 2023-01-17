Не менее 400 украинских детей незаконно усыновили в России

Главное: Украинских детей депортировали по меньшей мере в 57 регионов России. Их география совершенно разная: Сахалин, Астрахань, Мурманск, Дагестан.

Детали: Россия депортировала от 260 тысяч до 700 тысяч несовершеннолетних украинцев. Большая часть была перемещена с их законными представителями, но есть немало сирот, которых начали усыновлять в РФ. Об этом идет речь в отчете о депортации граждан Украины в Россию и Беларусь.

По информации российских источников, более 4 млн украинцев находятся на территории РФ. Значительная часть их — это депортированные из Мариуполя и Херсона, депортированные во время полномасштабного вторжения России.

«Депортация включает несколько этапов и военные преступления: пытки, бесчеловечное поведение, фильтрационные лагеря, предшествовавшие депортации», — рассказала во время презентации отчета Алена Лунева, директор по адвокации Центра прав человека ZMINA.

Среди депортированных немало несовершеннолетних. По словам юриста Регионального центра прав человека Екатерины Рашевской, депортированы (по разным данным) от 260 тысяч до почти 700 тысяч несовершеннолетних, среди которых от 1,5 до 2,5 тысяч детей-сирот. Не менее 400 детей уже стали членами российских семей.

«Детей депортировали по меньшей мере в 57 регионов России. Их география совершенно разная: Сахалин, Астрахань, Мурманск, Дагестан», — рассказала Рашевская.

Юрист отметила, что целью таких действий Российской Федерации есть геноцид украинского народа и нации.

В тему: В Украине выросло число детей, пострадавших от войны.