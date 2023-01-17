Украина получила от ЕС первый транш в размере 3 млрд евро

Главное: Еврокомиссия перечислила Украине 3 млрд евро. Общий объем финансовой и военной помощи стран Евросоюза украинскому народу по итогам 2023 года достигнет 49 млрд евро.

Детали: Еврокомиссия перечислила Украине первый транш в размере 3 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи 18 млрд евро. Об этом сообщается на сайте ЕК во вторник, 17 января.

«Поддержка Украины в удовлетворении ее потребностей в финансировании перед лицом российской агрессии является крайне важной и срочной задачей. Сегодняшняя выплата первых 3 млрд евро из макрофинансовой поддержки в размере до 18 млрд евро, согласованной в декабре, показывает, что Комиссия действует с максимальной скоростью и решимостью», — заявила президент ЕС Урсула фон дер Ляйен.

Кредитные средства выделяются на льготных условиях сроком на 35 лет с выплатами, начиная с 2033 года. При этом в знак солидарности ЕС также предложил покрыть расходы Украины по процентным ставкам за счет дополнительных платежей государств-членов в бюджет ЕС.

Будущие выплаты Украине в размере 1,5 млрд евро в месяц будут продолжаться с марта и будут зависеть от удовлетворительного прогресса в выполнении согласованных условий, а также постоянного соблюдения требований к отчетности, — говорится в сообщении.

Указано, что общий объем финансовой и военной помощи стран Евросоюза украинскому народу по итогам 2023 года достигнет 49 млрд евро с начала войны, развязанной Россией.

В тему: Украина и ЕС подписали меморандум на 18 млрд евро помощи.