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Новости > Крупный производитель вакцины от коронавируса сокращает производство

Крупный производитель вакцины от коронавируса сокращает производство

Агата Кловская
14.01.23 12:11
175
Крупный производитель вакцины от коронавируса сокращает производство

Главное: Компания Johnson & Johnson решила сократить производство вакцин от коронавируса. Причина – падение спроса.

Детали: Компания Johnson & Johnson (США) сокращает производство вакцин от коронавируса из-за снижения спроса на нее. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает издание The Wall Street Journal.

Как отмечается, в октябре прошлого года компания подала требование об арбитраже в отношении компании Merck & Co. в связи с партнерством компаний по вакцинам, а та, в свою очередь, подала встречные требования.

В публикации говорится следующее: «Партнерство с конкурентом Merck & Co., созданное по настоянию правительства США, не оправдало ожиданий. Сейчас компании занимаются арбитражем. По словам людей, знакомых с этим вопросом, Merck & Co. из города Роуэй, Нью-Джерси, производила вакцины только на одном из своих заводов, в то время как на другом заводе, который предусматривает более сложную часть производственного процесса, она не производила коммерческих доз».

Стало известно, что производство Merck & Co. откладывалось, потому что ингредиенты и компоненты для производства прибывали позднее, чем планировалось, а также из-за технических проблем на заводе.

Источники утверждают, что отчасти компоненты задерживались в связи с тем, что правительство США перестало отдавать приоритет заказам Johnson & Johnson в соответствии с законом об оборонном производстве.

Ранее Johnson & Johnson расторгла производственные соглашения с другими компаниями, которые помогали производить вакцину во время пандемии, такими как Catalent и Sanofi.

В тему: Ученые выяснили о коронавирусе кое-что действительно жуткое.

Тэги: здоровье, мир, коронавирус, вакцина от коронавируса, Johnson & Johnson

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