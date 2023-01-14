В ООН сообщили число жертв войны в Украине среди мирных жителей

Главное: Озвучено число жертв войны в Украине среди мирных жителей. Данные приводят в ООН.

Детали: В ООН назвали число погибших и раненых мирных жителей во время войны в Украине. Цифры считали с 24 февраля.

На заседании Совета безопасности ООН выступила заместитель генсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

По ее словам, подтверждено 6 952 погибших и 11 144 раненных.

Подчеркивается, что реальные цифры «значительно выше».

Она сказала: «Мы высоко оцениваем щедрость стран, приютивших около 7,9 миллиона человек, ищущих защиты в Европе. Мы призываем к дальнейшим усилиям по обеспечению равного доступа к правам и услугам для беженцев. В Украине около 5,91 миллиона человек, 65% из которых женщины и девочки, являются внутренне перемещенными лицами».

Говоря о сотрудничестве со Всемирным банком, отмечается следующее: «Сейчас проводится оценка, направленная на выявление наиболее важных потребностей в восстановлении поврежденной энергетической инфраструктуры, при этом сбор данных завершен на 90%».

Сообщается: «Число зарегистрированных атак на медицинские учреждения в прошлом году было самым высоким в мире. По состоянию на 4 января произошло 745 инцидентов».

Резюмируется, что в наиболее пострадавших регионах на востоке и юге страны 15% объектов частично или полностью не функционируют, а в Донецке, Запорожье, Николаеве и Харькове до 50% объектов.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 114 660 солдат.