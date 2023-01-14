Одна из областей Украины сильно пострадала из-за непогоды

Главное: В Хмельницкой области бушевала непогода. Сотни населенных пунктов остались без электричества.

Детали: Непогода бушевала в Хмельницкой области. О ее последствиях поведал глава местной военной администрации Сергей Гамалий.

Чиновник информировал, что на утро субботы, 14 января, в результате погодных условий в области было обесточено 348 населенных пунктов.

Сообщается, что было отключено от электроснабжения более 54 тысяч потребителей: 51 349 бытовых и 3 201 юридических.

Сейчас энергетики продолжают устранять последствия непогоды.

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