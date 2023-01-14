Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 114 660 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 114 660 солдат. Уничтожено 3 104 танка.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ рассказал о потерях россиян на субботу, 14 января.

Сообщается, что погибли уже 114 660 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 104 танка, 6 173 боевых бронированных машины, 2 090 артиллерийских систем, 437 реактивных систем залпового огня, 219 средств ПВО, 286 самолетов, 276 вертолетов, 1 867 БПЛА оперативно-тактического уровня, 723 крылатые ракеты, 17 кораблей/катеров, 4 846 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 186 единиц специальной техники.

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