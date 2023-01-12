В России ударили… 75-градусные морозы

Главное: В России аномально похолодало. До минус 75 градусов.

Детали: В российском поселке Ессей (Краснодарский край) аномально похолодало. Температура воздуха тут падала до минус 75 градусов, уверяют местные жители.

Такая температура фиксировалась накануне – 10 и 11 января.

Люди так комментируют холод: «Ощущалось, голова разламывалась, но терпимо. Дышать тяжело было».

Впрочем, синоптики говорят, что официально такое падение температуры воздуха не было подтверждено, так как у специалистов там нет метеостанции.

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