В Южной Корее задумались о ядерном оружии

Главное: Южная Корея допускает размещение ядерного оружия. Не своего, а чужого.

Детали: Президент Южной Кореи Юн Сок Ель не исключает размещение чужого ядерного оружия. При условии, что отношения с КНДР ухудшатся.

Политик сказал: «Южная Корея может разместить у себя ядерное оружие третьей страны или заполучить его самостоятельно. Если сложится такая ситуация, с нашими научными технологиями мы сможем быстро, не затратив много времени, получить ядерное оружие».

Стоит отметить, что в ходе доклада минобороны президенту о планах работы на 2023-й год глава государства поручил обеспечить такую военную мощь, чтобы в случае нападения «ответить в сто- или даже тысячекратном размере».

Президент считает: «Важно выбирать реалистично возможные варианты. Сейчас мы обсуждаем обмен информацией и совместное планирование в вопросах ядерных активов с США».

Его офис президента выступил с релизом, в котором слова политика назвали теоретической позицией, означающей необходимость решительно отвечать на ядерную угрозу со стороны КНДР.

В тему: Президент Южной Кореи жестко раскритиковал собственную армию.