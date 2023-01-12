Один из офисов Twitter перевели на удаленную работу

Главное: Twitter постепенно переходит на удаленную работу. Так будет трудиться офис в Сингапуре.

Детали: Работников сингапурского офиса Twitter перевели на удаленную работу. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Сообщается, что людям было приказано освободить свои рабочие места.

Сотрудники накануне получили письмо по электронной почте от руководства, в котором говорилось, что у сотрудников есть время до конца рабочего дня, чтобы покинуть здание штаб-квартиры и возобновить свои обязанности удаленно с четверга.

Отныне сингапурские сотрудники теперь переведены во внутренней системе Twitter в статус удаленных работников до дальнейшего уведомления.

Как сообщалось ранее, штат Twitter, насчитывавший порядка 7,5 тысячи человек, сократился примерно на 70% со времени приобретения компании Илоном Маском.

В тему: Twitter хочет продавать имена пользователей.