Twitter хочет продавать имена пользователей

Главное: В Twitter придумали, как заработать. Хотят продавать имена пользователей.

Детали: В Twitter придумали новый способ заработка. Как пишет издание The New York Times, социальная сеть хочет продавать имена пользователей.

Так, как говорят источники, сотрудники Twitter обсуждали продажу некоторых имен пользователей по меньшей мере с декабря.

Информируется также, что инженеры компании обсудили возможность проведения онлайн-аукционов, где люди могут предлагать цену за имена пользователей, являющиеся словами, цифрами или наборами символов, которые следуют за знаком @.

Резюмируется, что пока неясно, будет ли Twitter развивать этот проект и затронет ли этот план все имена пользователей или только часть.

В тему: В Twitter появятся новые полезные функции.