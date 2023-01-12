В Украине восстановили более половины объектов инфраструктуры

Главное: Украина уже прошла первую половину тяжелейшего в истории отопительного сезона. На данный момент восстановлено 55% разрушенных или поврежденных врагом объектов инфраструктуры.

Детали: В Украине уже восстановили более 55% разрушенных или поврежденных врагом объектов инфраструктуры. Это позволяет поставлять украинцам тепло. Об этом глава Штаба по подготовке к отопительному сезону, глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов сообщил в Facebook.

Как отметил Чернышов, уже пройдена первая половина тяжелейшего в истории Украины отопительного сезона.

«Несмотря на обстрелы, местные власти, коммунальщики и энергетики уже восстановили более 55% разрушенных или поврежденных врагом объектов инфраструктуры, которые позволяют нам поставлять украинцам тепло», — сообщил он.

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