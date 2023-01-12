В Генштабе заявили об угрозе повторного наступления со стороны Беларуси

Главное: На территории Беларуси будет развернута российская группировка войск, которая может быть использована для наступления на Украину. В Генштабе заявили, что угроза повторного наступления с севера будет сохраняться в 2023 году.

Детали: Потенциальная угроза наступления армии РФ с территории Беларуси будет сохраняться в течение следующего года. Это связано с тем, что российская группировка войск будет развернута в Беларуси с целью проведения учений, — заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга 12 января.

По его словам, на территории Беларуси запланировано проведение совместного оперативного обучения Вооруженных сил РФ и Беларуси под названием Щит союза-2023. Однако вместо обучения Центр-2023 планируется провести маневры ВС России и Беларуси Запад-2023.

Особенностью данных мероприятий является то, что в обоих случаях на территории Беларуси будет развернута российская группировка войск, которая может быть использована для соответствующих действий.

«Исходя из указанного, в течение следующего года потенциальная угроза наступления ВС РФ с территории Беларуси будет сохраняться. В настоящее время мер по формированию противником ударной группировки для возобновления наступательных с территории Беларуси не наблюдается», — отметил Громов.

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