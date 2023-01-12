В Генштабе предупреждают о росте угрозы ракетных ударов из Беларуси

Главное: Алексей Громов предупредил о росте угрозы ракетных ударов из Беларуси. Причиной тому является активность российской авиации на территории РБ.

Детали: Угроза нанесения врагом ракетных и дроновых ударов из Беларуси растет. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов в ходе брифинга.

Он напомнил, что на прошлой неделе на белорусский аэродром «Мачулищи» было перебазировано не менее 10 вертолетов типа Ми-8 и Ми-24.

«Также ожидается перебазирование самолетов оперативно-тактической авиации на белорусские аэродромы. Не исключаются полеты в воздушном пространстве Беларуси дальней авиации страны-агрессора. С учетом указанного возрастает угроза нанесения ракетно-авиационных ударов, применение дронов-камикадзе по территории нашего государства из воздушного пространства Беларуси», — предупредил Громов.

В тему: В разведке говорят, что Россия готовится к новому удару по Украине.