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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > США обещают дать Украине инструменты для победы в войне

США обещают дать Украине инструменты для победы в войне

Александр Панько
12.01.23 09:52
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США обещают дать Украине инструменты для победы в войне

Главное: В Белом доме заявили, что поддержат Украину инструментами, необходимыми для победы в войне. США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Детали: США продолжат выделять Украине новые масштабные пакеты помощи, обеспечивающие ее победу в противостоянии российской агрессии. Об этом во время брифинга в среду, 11 января, сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Укринформ.

«США будут продолжать стоять вместе с Украиной столько, сколько это потребуется, и мы были очень четкими и последовательными в этом вопросе. Мы быстро двигаемся и поддерживаем Украину инструментами, необходимыми для победы в этой войне», — подчеркнула представительница Белого дома.

Она напомнила, что на прошлой неделе администрация Байдена объявила о выделении крупнейшего пакета помощи Украине по президентским полномочиям на сумму около 3 миллиардов долларов.

Она подчеркнула, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 113 390 солдат.

Тэги: США, общество, военная техника, война в Украине

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