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Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 113 390 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 113 390 солдат

Агата Кловская
12.01.23 09:06
76
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 113 390 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 113 390 солдат. Уничтожено 3 094 танка.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 12 января.

Сообщается, что погибли уже 113 390 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 094 танка, 6 159 боевых бронированных машин, 2 082 артиллерийские системы, 437 реактивных систем залпового огня, 218 средств ПВО, 285 самолетов, 276 вертолетов, 1 865 БПЛА оперативно-тактического уровня, 723 крылатые ракеты, 17 кораблей/катеров, 4 826 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 184 единицы специальной техники.

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Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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