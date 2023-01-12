Не Россия: в США назвали главную стратегическую угрозу для страны

Главное: Китай является главной стратегической угрозой для США. Об этом сказал Энтони Блинкен.

Детали: Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что главной стратегической угрозой для его страны и Японии является Китай. Об этом он сказал на пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остиным, министром иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси и японским министром обороны Ясукадзу Хамадой.

Чиновник отметил: «Мы согласны в том, что Китай является наибольшей стратегической угрозой, с которой сталкиваемся мы, наши союзники и партнеры».

В то же время Ёсимаса Хаяси сказал, что Китай представляет беспрецедентный вызов, однако Японии и Китаю нужны конструктивные и стабильные отношения для мира в международном сообществе.

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