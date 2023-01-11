В Америке запретят использовать газовые плиты?

Главное: В США могут запретить газовые плиты. Они приводят к появлению астмы.

Детали: Газовые плиты — источник загрязнения. Власти США могут попытаться запретить его. Об этом сообщает журнал «Настроение».

Но газовые плиты сжигают природный газ, смесь метана и других химикатов. Это означает, что, когда газовая плита включена, она выделяет не только мелкие элементы твердых частиц, которые могут проникнуть в легкие, но также двуокись азота, угарный газ и формальдегид — все они связаны с различными рисками для здоровья.

Ученые определили, что диоксид азота способствует развитию астмы у детей и ухудшению симптомов астмы. У детей, живущих в домашнем хозяйстве с газовыми плитами, на 42% выше вероятность того, что они уже больны астмой, и на 24% выше риск развития астмы в какой-то момент их жизни. Ученые подсчитали, что 12,7 процента детских астм могут быть связаны с проживанием в домашнем хозяйстве с газовой плитой.

Некоторые ученые даже сравнили риск использования газовой плиты с наличием в доме курильщика.