Польша передаст Украине роту танков Leopard 2, - Дуда

Главное: Польша в рамках международной коалиции готова передать Украине роту танков Leopard 2. Украинских военных могут уже сейчас начать обучать работе на этой технике.

Детали: Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на брифинге во Львове.

«Рота танков Leopard для Украины будет передана в рамках создания международной коалиции», — сказал он.

По его словам, такое решение уже есть в Польше.

«Прежде всего, мы хотели бы, чтобы это была международная коалиция, и мы на ее рассмотрение подали предложение о предоставлении первого пакета танков Leopard, который, надеюсь, вместе с другими партиями танков Leopard, которые есть в других странах, будут отправлены в Украину», — добавил Дуда.

В свою очередь председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман заявила, что украинских военных стоит заранее научить пользоваться танками Leopard, несмотря на то, что решение об их передаче еще не принято. представитель Свободных демократов, сообщает немецкое издание Spiegel.

По ее словам, есть смысл параллельно учить и украинских военных, которые будут осваивать БТР Marder, и тех, кто в будущем мог бы работать на Leopard 2 — чтобы сэкономить время, не дожидаясь, пока правительство Германии или кто-то другой из западных союзников впервые решат передать Украине эти танки.

Кроме того, она раскритиковала процесс принятия решения о БТР.

«Видится так, что правительство вообще не готовилось к этому и надеялось, что в конце концов их не придется предоставлять. А теперь все без надобности усложнилось», — отметила Штрак-Циммерман.

Она считает, что то, из каких составов предоставлять эти БТР, нужно было принимать заранее, и именно поэтому уже сейчас следует задуматься об обучении украинских военных на немецких танках.

Глава оборонного комитета Бундестага призвала канцлера и Минобороны Германии начать планировать будущую помощь Украине на несколько месяцев, которая коррелировала бы с ее оборонными потребностями.

Как известно Spiegel от источников, оборонный концерн Rheinmetall не сможет подготовить 40 БТР для Украины из своих составов в необходимые сроки, поэтому в правительстве решили добавить часть из запасов Бундесвера.

В тему: Финляндия еще приняла решение об отправке в Украину танков Leopard 2. Оно может быть рассмотрено, если появится группа из нескольких стран, поддерживающих такие поставки.