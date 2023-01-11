В Минобороны рассказали о ситуации в Соледаре

Главное: Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что в Соледаре продолжаются тяжелые бои. После понесенных потерь оккупанты увеличили количество «вагнеровцев» и пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины.

Детали: В Соледаре Донецкой области продолжаются тяжелые бои, враг пытается прорвать оборону ВСУ. Об этом 11 января сообщила в Telegram заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр.

Она отметила, что после понесенных потерь противник в очередной раз произвел замену подразделений и увеличил число «вагнеровцев».

«Пытается прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но не имеет успеха», — подчеркнула замминистра.

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