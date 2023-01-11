В оккупированном Мариуполе началась принудительная паспортизация населения

Главное: В Мариуполе началась принудительная паспортизация. С 1 января учителя, медики, полицейские и госслужащие должны в обязательном порядке получить российские документы.

Детали: В оккупированном РФ Мариуполе стартовала глобальная принудительная паспортизация населения. Об этом 10 января сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

Он уточнил, что с 1 января обязательным становится получение российских паспортов для всех учителей, медиков, полицейских и госслужащих.

«С первого марта невозможно будет заниматься предпринимательской деятельностью на территории Мариуполя без российского паспорта», — добавил советник.

Кроме того, по информации Андрющенко, судьи, адвокаты, юристы должны пройти аккредитацию «ДНР» до первого марта. Соответствующего «закона» нет, но устно их об этом предупредили, отметил он.

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