Мэры четырех европейских столиц прибыли в Киев

Главное: В Киев прибыли мэры Варшавы, Праги, Будапешта и Братиславы. Подробности визита мэров в столицу Украины пока неизвестны, но это первый визит мэра Варшавы Рафала Тшасковского в Киев после начала войны.

Детали: В Киеве с визитами находятся мэры Варшавы, Праги, Будапешта и Братиславы, сообщает польский телеканал Polsat News.

Подробности визита мэров в столицу Украины пока неизвестны.

По информации СМИ, это первый визит мэра Варшавы Рафала Тшасковского в Киев после начала войны.

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