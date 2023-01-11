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Новости > Мэры четырех европейских столиц прибыли в Киев

Мэры четырех европейских столиц прибыли в Киев

Агата Кловская
11.01.23 14:53
270
Мэры четырех европейских столиц прибыли в Киев

Главное: В Киев прибыли мэры Варшавы, Праги, Будапешта и Братиславы. Подробности визита мэров в столицу Украины пока неизвестны, но это первый визит мэра Варшавы Рафала Тшасковского в Киев после начала войны.

Детали: В Киеве с визитами находятся мэры Варшавы, Праги, Будапешта и Братиславы, сообщает польский телеканал Polsat News.

Подробности визита мэров в столицу Украины пока неизвестны.

По информации СМИ, это первый визит мэра Варшавы Рафала Тшасковского в Киев после начала войны.

В тему: Зеленский приехал во Львов.

Тэги: Киев, общество, политика, Варшава, Будапешт, Прага, Братислава, война в Украине

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